(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Escalation dello snella riunione disulplan, in corso da oltre tre ore a Palazzo Chigi. L'esponente di Iv, Davide, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo presenti all'insi sarebbe scagliatoil premier Giuseppee la. "Sono parecchio indignato da questa riunione - riportano le sue parole alcuni presenti - siete bugiardi e ipocriti. Avete creato leper una".

TV7Benevento : Recovery: Faraone contro Conte e maggioranza, 'create condizioni per rottura' (2)... - TV7Benevento : Recovery: Faraone contro Conte e maggioranza, 'create condizioni per rottura'... - nexoslaika : RT @ElioLannutti: “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano la rottura al vertice di maggioranza. Faraone e Boschi attac… - Ori254 : RT @ElioLannutti: “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano la rottura al vertice di maggioranza. Faraone e Boschi attac… - ringetto65 : RT @ElioLannutti: “Subito il Mes e il Ponte sullo stretto”: i renziani cercano la rottura al vertice di maggioranza. Faraone e Boschi attac… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Faraone

Adnkronos

«Io sono sempre stato a favore del Ponte sullo stretto ma non può stare nel Recovery: questioni sono sanità e scuola», dice Matteo Renzi. Faraone prende per primo la parola chiedendo il Mes e il Ponte ...Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Escalation dello scontro nella riunione di maggioranza sul Recovery plan, in corso da oltre tre ore a Palazzo Chigi.