Recovery | Faraone contro Conte e maggioranza | ‘create condizioni per rottura’ 2

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) – A mandare su tutte le furie Iv, spiegano alcuni presenti all’in, la voce circolata, a riunione in corso, del partito renziano favorevole a un rinvio del Cdm sulplan. “Abbiamo chiesto solo un testo – avrebbe detto ai presenti– per evitare le solite imboscate via emendamento”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AngeloBonelli1 : @MarcoRonchi126 2021-01-08 20:30 ++ Recovery:Iv chiede Ponte stretto e Mes, tensione a vertice ++ Faraone chiede pi… - AngeloBonelli1 : @robertocassone @matteorenzi ? | 2021-01-08 20:30 ++ Recovery:Iv chiede Ponte stretto e Mes, tensione a vertice ++… - NadiaAm93073906 : RT @ElioLannutti: "Subito il Mes e il Ponte sullo stretto": i renziani cercano la rottura al vertice di maggioranza. Faraone e Boschi attac…

Faraone prende per primo la parola chiedendo il Mes e il Ponte ... è che Renzi stia cercando un «pretesto» per rompere: «Il Mes non è nel Recovery, punto. E non ha i voti in Parlamento», affermano ...(Adnkronos) - A mandare su tutte le furie Iv, spiegano alcuni presenti all'incontro, la voce circolata, a riunione in corso, del partito renziano favorevole a un rinvio del Cdm sul Recovery plan. "Abb ...