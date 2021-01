Penso che un sogno così | Beppe Fiorello | Io | papà e il mito di Modugno

GassmanGassmann : Ogni volta che pubblico qualcosa di scomodo, che divide, o che magari potrebbe essere impopolare , i retweet ,sopra… - marattin : Caro Andrea, conosco la letteratura anche se non bene come te. Ma penso che quando delinquenti vestiti da vichinghi… - marattin : Punti di vista. Io penso che il livello della classe dirigente (più che da un “signore” colpevolmente saltato tra “… - cavrstairs : RT @ironmanolan: io che penso agli esami prima di dormire - laspassosa : RT @ironmanolan: io che penso agli esami prima di dormire -

Ultime Notizie dalla rete : Penso che

TELEVISIONE Giuseppe Fiorello porta su Rai1 (l'11 gennaio, prodotto da Friends & Partners) “Penso che un sogno così”, adattamento tv dello spettacolo che ha viaggiato lungo l'Italia per 300 serate ded ...Quando si parlano Qandil e Nicol sembrano improvvisamente staccarsi dalle pagine del Cantico dei Cantici, da strofe come quel tuo collo è una torre d’avorio/i tuoi occhi son come le piscine d’Heshbon ...