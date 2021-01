Netanyahu fa di Israele il laboratorio della Pfizer Amnesty | palestinesi discriminati

(Di sabato 9 gennaio 2021) «Entro la fine di marzo saremo il primo paese al mondo ad uscire dalla pandemia. Per quella data tutti gli israeliani che vorranno, sopra i 16 anni, saranno vaccinati». Una promessa forte quella fatta giovedì sera da Benyaminalla sua gente. Giunta alla vigilia del nuovo lockdown rigoroso deciso dal governo per contenere la grave diffusione contagio – che ha superato gli 8mila casi positivi al giorno questa settimana – e mentre dal ministerosanità annunciavano la brusca … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

'Un gesto simbolico per dare coraggio e fiducia e dimostrare che il vaccino era sicuro, cosa che hanno fatto Biden e Kamala Harris in America, Netanyahu in Israele e diversi presidenti del Consiglio.L ...