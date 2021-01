Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus: per Amici, parteciperà in collegamento a distanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini non ci sarà di persona nella prossima puntata di Amici. Come mai? La showgirl e conduttrice è risultata positiva al Coronavirus, quindi deve restare a casa. La donna è risultata asintomatica. Quindi sta bene, ma non può partecipare in prima persona al talent. Questo non significa che non sarà presente. Infatti, ci sarà un collegamento che le permetterà di partecipare anche a distanza al programma. Prima di tornare nel teatro di Amici, la simpaticissima Lorella Cuccarini dovrà aspettare il prossimo tampone negativo. Non è la prima volta che Mediaset deve affrontare la sfida del CoVid-19. Picone (di Ficarra e Picone) era stato sostituito temporaneamente a Striscia La Notizia per via del ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021)non ci sarà di persona nella prossima puntata di. Come mai? La showgirl e conduttrice è risultataal, quindi deve restare a casa. La donna è risultata asintomatica. Quindi sta bene, ma non può partecipare in prima persona al talent. Questo non significa che non sarà presente. Infatti, ci sarà unche le permetterà di partecipare anche aal programma. Prima di tornare nel teatro di, la simpaticissimadovrà aspettare il prossimo tampone negativo. Non è la prima volta che Mediaset deve affrontare la sfida del CoVid-19. Picone (di Ficarra e Picone) era stato sostituito temporaneamente a Striscia La Notizia per via del ...

