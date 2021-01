LIVE Calciomercato | DIRETTA 8 gennaio | Roma-El Shaarawy | ci siamo Napoli | passi avanti per Zaccagni Inter e Perisic ai saluti?

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53– Ivanpotrebbe nuovamente salutare la società nerazzurra e la Serie A. Secondo quanto riportano i media d’oltremanica infatti, il croato sarebbe nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho. 13.49 BAYERN MONACO – Dalla Germania rimbalza l’indiscrezione, secondo la quale i bavaresi campioni d’Europa starebbero pensando a rinforzare la rosa, e in particolare il centrocampo, acquistando dal Barcellona il playmaker olandese Frankie De Jong. 13.37– Secondo quanto riporta Repubblica, la società partenopea sarebbe in dirittura d’arrivo nella trattiva per il giocatore dell’Hellas Verona, che però arriverebbe a giugno in Campania. Le cifre dell’affare si aggirerebbero intorno ai 14 milioni di euro 13.20– Si continua a ...