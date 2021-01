L'immoralità dei vaccini Covid a figli e parenti: 'Ma tanto li avrebbero buttati' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pesanti le parole di Arcuri: 'C'è un reato supremo di cui non deve occuparsi per forza il codice penale, è il reato contro la salute e la morale'. Il caso di Baggiovara resta in primo piano: sui ... Leggi su today (Di venerdì 8 gennaio 2021) Pesanti le parole di Arcuri: 'C'è un reato supremo di cui non deve occuparsi per forza il codice penale, è il reato contro la salute e la morale'. Il caso di Baggiovara resta in primo piano: sui ...

PalermoToday : L'immoralità dei vaccini Covid a figli e parenti: 'Ma tanto li avrebbero buttati' - Today_it : L'immoralità dei vaccini Covid a figli e parenti: 'Ma tanto li avrebbero buttati' - AlessioManetti : 'Ciò che si deve temere, non è tanto la vista dell'immoralità dei grandi, quanto la vista dell'immoralità che condu… - MattiaCristofa2 : IL SIGNORE è venuto a colpire la terra come un uragano a causa dei peccati dell'uomo: malvagità, diffamazione dei p… - _a_olivieri : Il difetto maggiore e la profonda immoralità dei regimi assolutistici come di ogni condizione assolutistica, è il p… -

Ultime Notizie dalla rete : immoralità dei L'immoralità dei vaccini Covid a figli e parenti: "Ma tanto li avrebbero buttati" Today.it