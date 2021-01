Kim Kardashian e Kanye West, «divorzio imminente» (e i social gridano al «tradimento») (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Divorzio imminente». Stando a quanto riportato dal gossip americano, il matrimonio tra Kim Kardashian e Kayne West sarebbe ormai ai titoli di coda. «La fallimentare corsa del rapper alle elezioni presidenziali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», rivela una fonte a Page Six. «La showgirl aveva bisogno di mettere fine alla relazione per il bene dei quattro figli e per la sua sanità mentale». Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Divorzio imminente». Stando a quanto riportato dal gossip americano, il matrimonio tra Kim Kardashian e Kayne West sarebbe ormai ai titoli di coda. «La fallimentare corsa del rapper alle elezioni presidenziali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso», rivela una fonte a Page Six. «La showgirl aveva bisogno di mettere fine alla relazione per il bene dei quattro figli e per la sua sanità mentale».

