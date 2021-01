Juventus | Reynolds ad un passo | operazione in sinergia con il Benevento

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Laè molto vicina a chiudere il primo colpo di mercato. Stando a quanto riporta Sky Sport, i bianconeri sono pronti a portare in Italia Bryan, terzino destro americano classe 2001 dell’FC Dallas.sbarcherà a gennaio, ma finirà al, dato che i bianconeri hanno occupati tutti gli slot per gli extracomunitari. L'articolo

