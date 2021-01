Incidente nella Casa per Pierpaolo Pretelli Intervengono gli autori del GF Vip | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il GF Vip non va in onda venerdì 8 gennaio. Già durante le feste del resto il reality condotto da Alfonso Signorini è andato in diretta una sola volta alla settimana, il lunedì sera. Notte di Capodanno a parte perché c’è stata una serata speciale, di giovedì. Dunque bisognerà aspettare ancora qualche giorno per la 32esima puntata di questo GF Vip più lungo che mai e secondo le prime indiscrezioni, sembra che le puntate del venerdì salteranno ancora per un po’ lasciando posto alla messa in onda della fiction Fratelli Caputo, segnala il sito Tv Blog. Quindi il programma coi vipponi, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, per quasi tutto gennaio andrà in onda in un unico appuntamento settimanale, si legge ancora sul sito. (Continua dopo la foto) Ma da lunedì 25 gennaio, continua Tv Blog, “il programma tornerà all’appuntamento bi-settimanale, con puntate al lunedì e al venerdì e fino ...