Il mistero dei coniugi scomparsi a Bolzano, ancora nessuna traccia (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - È avvolta nel mistero la scomparsa della coppia di coniugi a Bolzano: Laura Perselli, 68 anni, insegnante in pensione e suo marito Peter Neumair, 63 anni. Di loro non si hanno più notizie dalla serata di lunedì 4 gennaio quando i loro telefoni cellulari hanno cessato di funzionare e soprattutto non sono più tornati a casa. Le ricerche continuano con le squadre di vigili del fuoco accompagnati da cani molecolari, soccorso alpino, carabinieri. Battute le zone di ponte Roma perché una cella telefonica aveva agganciato il numero del cellulare della donna ma anche le Passeggiate del Talvera e di Sant'Osvaldo – compresa la zona dove martedì pomeriggio era caduta la frana che ha distrutto buona parte dell'albergo Eberle – che la coppia frequentava per passeggiate anche in ore serali. Nelle ultime ore si cerca anche nelle zone di ... Leggi su agi (Di venerdì 8 gennaio 2021) AGI - È avvolta nella scomparsa della coppia di: Laura Perselli, 68 anni, insegnante in pensione e suo marito Peter Neumair, 63 anni. Di loro non si hanno più notizie dalla serata di lunedì 4 gennaio quando i loro telefoni cellulari hanno cessato di funzionare e soprattutto non sono più tornati a casa. Le ricerche continuano con le squadre di vigili del fuoco accompagnati da cani molecolari, soccorso alpino, carabinieri. Battute le zone di ponte Roma perché una cella telefonica aveva agganciato il numero del cellulare della donna ma anche le Passeggiate del Talvera e di Sant'Osvaldo – compresa la zona dove martedì pomeriggio era caduta la frana che ha distrutto buona parte dell'albergo Eberle – che la coppia frequentava per passeggiate anche in ore serali. Nelle ultime ore si cerca anche nelle zone di ...

NicolaPorro : Carenza di dosi, mistero sulle primule, ritardi e buchi organizzativi: siamo l’opposto di Israele quanto a efficien… - sulsitodisimone : Il mistero dei coniugi scomparsi a Bolzano, ancora nessuna traccia - QuelloDopo : oggi nasceva David Bowie, domani usciva il suo ultimo album, dopodomani lasciava con sobrietà ed eleganza questo pi… - JuveWhite : @Cierresette7 Bernardeschi resterà un mistero. Fatico a ricordare dei flop più devastanti di giocatori così promettenti. - elvivalerio : RT @ArturoP66023286: Covid, il mistero dei cinesi in Italia: 'Non si ammalano, non muoiono' -

Ultime Notizie dalla rete : mistero dei Bari, il mistero dei vaccini antinfluenzali: «Dove sono le dosi?» La Gazzetta del Mezzogiorno Il mistero dei coniugi scomparsi a Bolzano, ancora nessuna traccia

AGI - È avvolta nel mistero la scomparsa della coppia di coniugi a Bolzano: Laura Perselli, 68 anni, insegnante in pensione e suo marito Peter Neumair, 63 anni. Di loro non si hanno più notizie dalla ...

Harvard cancella il nome di Philip Johnson, sostenitore del nazismo

L’Università di Harvard rimuoverà il nome di Philip Johnson da uno degli edifici progettati dall'architetto modernista, per le sue dichiarazioni filonaziste ...

AGI - È avvolta nel mistero la scomparsa della coppia di coniugi a Bolzano: Laura Perselli, 68 anni, insegnante in pensione e suo marito Peter Neumair, 63 anni. Di loro non si hanno più notizie dalla ...L’Università di Harvard rimuoverà il nome di Philip Johnson da uno degli edifici progettati dall'architetto modernista, per le sue dichiarazioni filonaziste ...