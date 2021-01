I legali di Giulia Salemi hanno diffidato un ex gieffino (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continuano a volare diffide al Grande Fratello Vip e dopo quella di Natalia Paragoni fatta al programma ed a Dayane Mello, oggi l’ex gieffino Salvo Veneziano ha svelato che ne ha ricevuta una anche lui dai legali di Giulia Salemi. La colpa? Aver divulgato QUESTO video. “Ho ricevuto una diffida dai legali di Giulia. Sono rimasto interdetto. Come prima reazione ho insultato in privato su Instagram chi mi ha mandato la diffida” – ha confessato Salvo Veneziano a SuperGuidaTv – Poi ho cercato di darmi un controllo considerando che non sono un bambino e ho 45 anni. Ora ho passato tutto al mio legale. La mia voleva essere una provocazione e non un attacco a Giulia Salemi. Non volevo puntarle il dito additandola come una poco di buono ma volevo mettere in luce ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 gennaio 2021) Continuano a volare diffide al Grande Fratello Vip e dopo quella di Natalia Paragoni fatta al programma ed a Dayane Mello, oggi l’exSalvo Veneziano ha svelato che ne ha ricevuta una anche lui daidi. La colpa? Aver divulgato QUESTO video. “Ho ricevuto una diffida daidi. Sono rimasto interdetto. Come prima reazione ho insultato in privato su Instagram chi mi ha mandato la diffida” – ha confessato Salvo Veneziano a SuperGuidaTv – Poi ho cercato di darmi un controllo considerando che non sono un bambino e ho 45 anni. Ora ho passato tutto al mio legale. La mia voleva essere una provocazione e non un attacco a. Non volevo puntarle il dito additandola come una poco di buono ma volevo mettere in luce ...

blucomeoceano_ : @BITCHYFit Giulia non mi piace, ma questo che prima la sputtana e le dà della poco di buono e poi fa la vittima qua… - BITCHYFit : I legali di Giulia Salemi hanno diffidato un ex gieffino - ____RoseRose : Ma i legali di Giulia non possono denunciarla??? @GiuliaSalemi93 #prelemi - Giulia_B : @solodallamente @lorepregliasco Più nello specifico sulla questione etnica, negli USA esiste una tradizione consoli… - infoitcultura : GF Vip: Giulia Salemi agisce per vie legali -