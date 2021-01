Gli «Abbracci per gli Infermieri» di Mulino Bianco

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La prima linea contro il Covid: sono gli infermieri, al fianco di migliaia di pazienti colpiti dal virus, anche a costo della loro stessa vita. Per questo Mulino Bianco ha deciso di ringraziarli e di realizzare per loro un gesto concreto, cominciando da un biscotto che è un simbolo della nostra quotidianità ormai da trent’anni e che rappresenta uno dei gesti più cari di cui la pandemia ci ha privato: gli Abbracci.

Gli iconici biscotti ora sono in vendita in speciali confezioni azzurre che serviranno a raccogliere 2milioni di euro per chi è in prima linea contro l'emergenza ...Un sostegno per gli infermieri impegnati, da mesi nell'emergenza sanitaria, e per le loro famiglie. Con una speciale confezione dei biscotti 'Abbracci', riconoscibile dal colore celeste e dal disegno ...