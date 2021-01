Genoa-Bologna, Mihajlovic: “Mi rode il pari contro l’Udinese. Arbitri? Devono gestire meglio le partite” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Bologna alla ricerca della vittoria perduta.Juventus, Ravanelli sicuro: “I bianconeri ritroveranno la mentalità, Chiesa deve imparare una cosa. Scudetto? Campionato strano”La compagine felsinea nelle ultime otto gare ha conquistato un solo successo a fronte di 2 sconfitte e ben 5 pareggi tra l'altro consecutivi. Il pari casalingo nella sfida contro l'Udinese ha lasciato l'amaro in bocca a Sinisa Mihajlovic che nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha presentato la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa.Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic out, tutto sul nostro calciomercato. Rinnovo Calhanoglu? Le cose stanno così”"Finchè eravamo undici contro undici non c'era partita e credo che avremmo portato a casa la vittoria. Poi dopo l'espulsione abbiamo sofferto, mi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilalla ricerca della vittoria perduta.Juventus, Ravanelli sicuro: “I bianconeri ritroveranno la mentalità, Chiesa deve imparare una cosa. Scudetto? Campionato strano”La compagine felsinea nelle ultime otto gare ha conquistato un solo successo a fronte di 2 sconfitte e ben 5 pareggi tra l'altro consecutivi. Ilcasalingo nella sfidal'Udinese ha lasciato l'amaro in bocca a Sinisache nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha presentato la sfida di sabato pomeriggio in casa del.Milan-Torino, Pioli: “Ibrahimovic out, tutto sul nostro calciomercato. Rinnovo Calhanoglu? Le cose stanno così”"Finchè eravamo undiciundici non c'era partita e credo che avremmo portato a casa la vittoria. Poi dopo l'espulsione abbiamo sofferto, mi ...

