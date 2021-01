Gelate al Nord Italia | caldo africano al Sud e Sicilia | le temperature

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E ci siamo: aria gelida interessa le regioni settentrionali, soprattutto come inversione termica. Il freddo è acuto come è comune che sia nella regione alpina e prealpina, ma soprattutto in quelle località che attualmente sono ammantate di neve. E se la temperatura è scesa sottozero in varie località del, il Sud vive un periodo decisamente mite, soprattutto ine in Calabria, dove la temperatura si è sensibilmente alzata, e nel pomeriggio si prevedono picchi massimi consistenti, soprattutto neldell’Isola. A Palermo e attesa la temperatura massima di 25°C. Paganella, Resia Pass -13°C Bolzano -8°C Cuneo-Levaldigi -6°C Verona-Villafranca -5°C Albenga, Milano-Malpensa, Torino-Caselle -4°C Monte Terminillo, Novara-Cameri -3°C Brescia-Montichiari, Milano-Linate, Torino -2°C Aviano, ...