Elisabetta Gregoraci incidente per colpa di una foto su IG (Di venerdì 8 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci si è fatta male per scattarsi una foto da postare su Instagram, “arrivo subito dal medico” ecco cosa è successo alla showgirl Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Spavento per Elisabetta Gregoraci, la show girl durante la sua vacanza a Dubai è riuscita a finire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 8 gennaio 2021)si è fatta male per scattarsi unada postare su Instagram, “arrivo subito dal medico” ecco cosa è successo alla showgirl Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Spavento per, la show girl durante la sua vacanza a Dubai è riuscita a finire L'articolo proviene da Leggilo.org.

blujasmine3 : RT @tutticomemily: Se si pensa a Tommaso Zorzi come concorrente, si pensa a Tommaso Zorzi. Se si pensa a Pierpaolo Pretelli come concorren… - blushing45 : #tzvip #gfvip Avete presente quando un bambino ha un giocattolo che non gli piace e non gioca mai,ma poi arriva un… - _pazzeskamilano : RT @lapartevera: È stato Pier ad essere falso con Elisabetta, sempre Pier a fare il farfallone. Ah no, è Pier che l'ha sedotta e abbandonat… - DJMaverix : Le Migliori #Foto di #ElisabettaGregoraci del mese di #Dicembre 2020 ?? #Presentatrice #Soverato #Italy #Modella… - Malvy34087444 : RT @tutticomemily: Se si pensa a Tommaso Zorzi come concorrente, si pensa a Tommaso Zorzi. Se si pensa a Pierpaolo Pretelli come concorren… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci assente in studio al Grande Fratello Vip: ecco il motivo Corriere dello Sport.it Giulia Salemi di nuovo amore in tv | Cupido al Grande Fratello Vip

Amore al Grande Fratello Vip. Ebbene sì, Giulia Salemi entra nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta e trova di nuovo l’amore. L’ex velino, infatti, senza tanti giri di parole guardand ...

La Salemi preoccupata per l'aereo indirizzato ai Gregoraelli: "Mi fa strano"

Giulia Salemi è entrata in crisi dopo che Pierpaolo ha ricevuto un messaggio aereo indirizzato a lui e ad Elisabetta Gregoraci.

Amore al Grande Fratello Vip. Ebbene sì, Giulia Salemi entra nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta e trova di nuovo l’amore. L’ex velino, infatti, senza tanti giri di parole guardand ...Giulia Salemi è entrata in crisi dopo che Pierpaolo ha ricevuto un messaggio aereo indirizzato a lui e ad Elisabetta Gregoraci.