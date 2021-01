Dall’11 gennaio 5 regioni in zona arancione le altre restano gialle (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha deciso. I rumors che circolavano nelle ultime ore davano l’idea di una situazione molto più complicata per il nostro paese. Si pensava che tutta Italia potesse essere in zona arancione, con poche regioni, quelle più a rischio, in zona rossa. E invece Dall’11 gennaio 2020 saranno solo 5 le regioni in zona arancione mentre il resto di Italia resta in zona gialla rafforzata. Ricordiamo che il fine settimana, 9 e 10 gennaio quindi, tutta Italia resta invece in zona arancione mentre per il prossimo fine settimana, si attende un nuovo DPCM, o in alternativa, l’idea sarebbe quella di avere un nuovo fine settimana sempre nella stessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha deciso. I rumors che circolavano nelle ultime ore davano l’idea di una situazione molto più complicata per il nostro paese. Si pensava che tutta Italia potesse essere in, con poche, quelle più a rischio, inrossa. E invece2020 saranno solo 5 leinmentre il resto di Italia resta ingialla rafforzata. Ricordiamo che il fine settimana, 9 e 10quindi, tutta Italia resta invece inmentre per il prossimo fine settimana, si attende un nuovo DPCM, o in alternativa, l’idea sarebbe quella di avere un nuovo fine settimana sempre nella stessa ...

