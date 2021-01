Dakar 2021, Santosh non è in pericolo di vita, ma resta in coma farmacologico per le cure (Di venerdì 8 gennaio 2021) La carovana della Dakar era molto in ansia per le condizioni di salute del 37enne indiano Chunchunguppe Shivashankar Santosh, incappato in una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della quarta frazione. Il centauro del Team Hero, tempestivamente soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico che ha suggerito di mettere il pilota in coma indotto per evitare complicazioni. Ebbene, da questo punto di vista arrivano buone notizie sul conto del pilota. Un comunicato ufficiale della squadra, infatti, regala un sorriso: “Una tac effettuata in mattina non ha evidenziato gravi problemi dovuti all’incidente, nulla quindi che possa andare a ostacolare il suo completo recupero. resta il trauma cranico e la spalla destra lussata. Il team medico che ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) La carovana dellaera molto in ansia per le condizioni di salute del 37enne indiano Chunchunguppe Shivashankar, incappato in una brutta caduta in un tratto tortuoso e insidioso della quarta frazione. Il centauro del Team Hero, tempestivamente soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico che ha suggerito di mettere il pilota inindotto per ere complicazioni. Ebbene, da questo punto di vista arrivano buone notizie sul conto del pilota. Un comunicato ufficiale della squadra, infatti, regala un sorriso: “Una tac effettuata in mattina non ha evidenziato gravi problemi dovuti all’incidente, nulla quindi che possa andare a ostacolare il suo completo recupero.il trauma cranico e la spalla destra lussata. Il team medico che ...

