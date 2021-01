Covid, da lunedì lezioni in presenza. Pirozzi: “Situazione continuamente monitorata” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Riprenderanno anche a Santa Maria a Vico – a partire da lunedì 11 Gennaio – le attività didattiche in presenza. Si inizierà con la Scuola dell’Infanzia e le prime due classi della Scuola Primaria di I° grado. A seguire, il 18 Gennaio, sarà la volta delle classi 3, 4 e 5 della Scuola Primaria di I° grado ed, infine, il 25 Gennaio toccherà alla Scuola Secondaria di I° grado e alla Scuola Secondaria di II° grado. Ad annunciare l’importante novità il sindaco, Andrea Pirozzi, nel corso della diretta facebook di questa sera. Il primo cittadino, nel ribadire che si tratta di “una decisione presa dal Comitato Scientifico della Regione Campania, d’intesa con il Governo” ha voluto anche tranquillizzare i genitori, molti dei quali preoccupati per le possibili conseguenze sui propri figli. “Al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Riprenderanno anche a Santa Maria a Vico – a partire da11 Gennaio – le attività didattiche in. Si inizierà con la Scuola dell’Infanzia e le prime due classi della Scuola Primaria di I° grado. A seguire, il 18 Gennaio, sarà la volta delle classi 3, 4 e 5 della Scuola Primaria di I° grado ed, infine, il 25 Gennaio toccherà alla Scuola Secondaria di I° grado e alla Scuola Secondaria di II° grado. Ad annunciare l’importante novità il sindaco, Andrea, nel corso della diretta facebook di questa sera. Il primo cittadino, nel ribadire che si tratta di “una decisione presa dal Comitato Scientifico della Regione Campania, d’intesa con il Governo” ha voluto anche tranquillizzare i genitori, molti dei quali preoccupati per le possibili conseguenze sui propri figli. “Al ...

