Covid, Brusaferro: "Preoccupati per un peggioramento, adeguiamo le misure" (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – "Le nostre conclusioni della cabina di regia, questa settimana, indicano che c'è preoccupazione per un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese, l'incidenza torna a crescere e pertanto dobbiamo raccogliere questi segnali per evitare una ricrescita e fare in modo che, con misure adeguate, la curva decresca. Laddove lo ritengano, le amministrazioni regionali possono intervenire con misure più specifiche e severe". Lo ha dichiarato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, presentando i dati della cabina di regia sull'epidemia da Covid-19 in Italia.

