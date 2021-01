**Coronavirus: Zingaretti, 'Lazio resta giallo, ora non abbassare guardia'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l'unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del #COVID fino alla vaccinazione di massa". Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ilè ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l'unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del #COVID fino alla vaccinazione di massa". Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione, Nicola

TV7Benevento : **Coronavirus: Zingaretti, 'Lazio resta giallo, ora non abbassare guardia'**... - infoitinterno : **Coronavirus: Zingaretti, 'prima fase vaccini ottima a dispetto profeti sventura'** - infoitinterno : **Coronavirus: Zingaretti, 'su campagna vaccinale vigileremo con attenzione'** - uomonero23 : Dicono che l'elezione di #biden negli #usa ci ha insegnato molte cose. Spero non abbia insegnato al #pd a far vot… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ Nel #Lazio le #scuole #superiori saranno in Dad fino al 18 gennaio. Il Presidente della Regione Nicola #Zingaretti, vist… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Zingaretti **Coronavirus: Zingaretti, 'Lazio resta giallo, ora non abbassare guardia'** Fortune Italia Scuole superiori, l'apertura slitta al 18 gennaio

Nel Lazio le scuole superiori saranno in didattica a distanza fino al 18 gennaio. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei ...

“Le scuole del Lazio non sono ancora pronte…”

"Le scuole del Lazio non sono ancora pronte...". Cronaca - Fabrizio Ghera, capogruppo regionale di FdI, attacca il governatore Nicola Zingaretti dopo la decisione di rinviare il ritorno in classe al 1 ...

Nel Lazio le scuole superiori saranno in didattica a distanza fino al 18 gennaio. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei ..."Le scuole del Lazio non sono ancora pronte...". Cronaca - Fabrizio Ghera, capogruppo regionale di FdI, attacca il governatore Nicola Zingaretti dopo la decisione di rinviare il ritorno in classe al 1 ...