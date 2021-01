Can Yaman a Roma fa impazzire tutti: folla di fan fuori l’albergo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una folla di fan in delirio ha atteso Can Yaman a Roma fuori dal suo albergo. L’attore turco protagonista di Daydreamer si trova nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario.Can Yaman a Roma fa impazzire tutti: folla di fan fuori l’albergoLeggi anche:– Stasera in tv, C’è posta per te su Canale 5: Can Yaman tra gli ospiti. AnticipazioniFotografie, autografi: Can Yaman non si è sottratto alla folla numerosa di fan che lo ha atteso fuori dall’albergo Romano anche solo per vederlo di sfuggita. Una disponibilità e una gentilezza non scontati, ma che hanno colmato di felicità il cuore dei molti ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Unadi fan in delirio ha atteso Candal suo albergo. L’attore turco protagonista di Daydreamer si trova nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario.Canfadi fanLeggi anche:– Stasera in tv, C’è posta per te su Canale 5: Cantra gli ospiti. AnticipazioniFotografie, autografi: Cannon si è sottratto allanumerosa di fan che lo ha attesodalno anche solo per vederlo di sfuggita. Una disponibilità e una gentilezza non scontati, ma che hanno colmato di felicità il cuore dei molti ...

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 15:12] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - Lytweet1 : RT @lalala_ross: Il racconto di @luca_bernabei , patron di @LuxVide , della cena con Can Yaman , a @rtl1025 . Il signor Bernabei racconta i… - malumassoul : @itwasjustlie Quando sei Can Yaman e puoi fare tutto?????? -