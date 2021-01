Barcellona | Koeman | “Non possiamo permetterci di perdere altri punti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Dobbiamo andare partita per partita, senza pensare alla Supercoppa. La situazione in cui ci troviamo ci obbliga a dare il massimo domani per vincere. Dobbiamo recuperare e abbiamo dato un segnale, sia agliche a noi stessi, chefarlo. Nondianche se può succedere, è una pressione altissima sapere di non poter fare passi falsi”. Lo ha detto l’allenatore del, Ronald, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Granada. Corsa per la Liga che si è maledettamente complicata a inizio stagione: “E’ complicato recuperare sull’Atletico, sta andando forte, incassa pochi gol e ha davanti gente che gli fa vincere le partite. Ma daremo il campionato per perso ...