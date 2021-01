Assalto a Capitol Hill, è morto il poliziotto ferito (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’Assalto al Congresso degli Stati Uniti avvenuto mercoledì scorso. Secondo quanto riporta il Washington Post, è morto il poliziotto che era rimasto ferito in modo grave durante gli scontri. Le vittime salgono quindi a cinque.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’al Congresso degli Stati Uniti avvenuto mercoledì scorso. Secondo quanto riporta il Washington Post, èilche era rimastoin modo grave durante gli scontri. Le vittime salgono quindi a cinque.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

marcobardazzi : È arrivata una rivendicazione per l'assalto al Capitol - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - fortuneitalia : RT @fortuneitalia: Nell'assalto dei seguaci di #Trump al #Congresso i #socialmedia hanno svolto un ruolo cruciale: ora per tutelare la dem… - FelixCannas : La trollata dei 4 mori all’assalto di Capitol Hill “E comunque ai sardi non servivano corna, bastoni o fucili… avr… -