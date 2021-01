Agnelli | «Le tre componenti sui cui investire nel calcio La Superlega…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Andreadisegna il momento dele la sua evoluzione anche tenendo conto della crisi economica: le sue parole Andrea, nel suo intervento per il magazine Linkiesta Forecast riportato da Repubblica, traccia il momento delchiedendosi come sarà ilnel 2040. STATO DI SALUTE DEL– «Ilha nascosto per anni molti difetti strutturali della sua piramide monolitica. Che, in più di un secolo e mezzo di storia, ha subito alcune restaurazioni rilevanti. I dilettanti non giocano più, i giovani non si avvicinano allo sport e i consumatori devono selezionare molto più di prima. Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione Z, che ha valori, oltre che interessi, molto diversi da chi l'ha preceduta».