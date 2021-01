A Napoli si apre una gigantesca voragine vicino l’Ospedale del Mare. Ha inghiottito diverse auto. Non ci sono feriti (Di venerdì 8 gennaio 2021) I Vigili del fuoco sono intervenuti vicino all’Ospedale del Mare, a Napoli, per una gigantesca voragine che ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati. diverse auto in sosta sono precipitate all’interno. Le verifiche hanno escluso la presenza di persone. “C’è stata un’esplosione sotterranea – ha reso noto il direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva – con conseguente implosione che ha aperto una voragine di almeno 15 metri di profondità. I vigili del fuoco hanno fatto una prima ispezione e ci confermano che, al momento, non ci sono feriti. Ancora non sono state avallate ipotesi sull’origine, ma vorrei tranquillizzare tutti: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) I Vigili del fuocointervenutialdel, a, per unache ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati.in sostaprecipitate all’interno. Le verifiche hanno escluso la presenza di persone. “C’è stata un’esplosione sotterranea – ha reso noto il direttore della Asl1, Ciro Verdoliva – con conseguente implosione che ha aperto unadi almeno 15 metri di profondità. I vigili del fuoco hanno fatto una prima ispezione e ci confermano che, al momento, non ci. Ancora nonstate avallate ipotesi sull’origine, ma vorrei tranquillizzare tutti: ...

