Walgreens Boots Alliance, brinda ai risultati migliori delle attese (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prepotente rialzo per Walgreens Boots Alliance, che mostra una salita bruciante del 6,79% sui valori precedenti, sulla scia di risultati di bilancio migliori delle attese. La società ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2020-2021 con ricavi in crescita del 5,7% a 36,3 miliardi di dollari. Nel periodo si è assisto anche ad una perdita netta di 308 milioni di dollari, contro un utile di 845 milioni di un anno prima, provocata da 1,5 miliardi di dollari di oneri legati alla partecipazione in AmerisourceBergen. L'utile per azione rettificato è sceso dell'11,2% a 1,22 dollari, riflettendo un impatto negativo del Covid-19 stimato tra 0,26 e 0,30 dollari per azione. Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che

