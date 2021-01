Usa, perché la democrazia (non) è morta (Di giovedì 7 gennaio 2021) La giornata di ieri, negli Stati Uniti, era cominciata con la storica vittoria dei Democratici alle elezioni per il Senato in Georgia, sugellata dall’elezione del primo Senatore afroamericano nella storia dello Stato, e sarebbe dovuta proseguire nel segno della proclamazione, attraverso la ratifica del Congresso, della vittoria elettorale di Joe Biden. Ma come il mondo intero ha potuto vedere, la cronaca della giornata è stata sconvolta dall’incredibile e gravissimo assalto di gruppi di sostenitori di Donald Trump al palazzo del Campidoglio, dove erano in corso le votazioni per la ratifica del voto dei Grandi Elettori che avevano confermato la vittoria del 3 novembre di Biden. La cronaca dei fatti è ormai nota a tutti: dalla manifestazione di piazza degli ultimi sostenitori di Trump al comizio dello stesso Trump, fino alla marcia verso Capitol Hill e l’assedio del palazzo con ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) La giornata di ieri, negli Stati Uniti, era cominciata con la storica vittoria dei Democratici alle elezioni per il Senato in Georgia, sugellata dall’elezione del primo Senatore afroamericano nella storia dello Stato, e sarebbe dovuta proseguire nel segno della proclamazione, attraverso la ratifica del Congresso, della vittoria elettorale di Joe Biden. Ma come il mondo intero ha potuto vedere, la cronaca della giornata è stata sconvolta dall’incredibile e gravissimo assalto di gruppi di sostenitori di Donald Trump al palazzo del Campidoglio, dove erano in corso le votazioni per la ratifica del voto dei Grandi Elettori che avevano confermato la vittoria del 3 novembre di Biden. La cronaca dei fatti è ormai nota a tutti: dalla manifestazione di piazza degli ultimi sostenitori di Trump al comizio dello stesso Trump, fino alla marcia verso Capitol Hill e l’assedio del palazzo con ...

