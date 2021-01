Twitter chiude definitivamente il profilo di Trump. Dimissioni o impeachment, Biden: decida il Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale e chiarisce che non andrà all’inaugurazione del suo successore il 20 gennaio. Tra i dem si parla di impeachment. La speaker della Camera: un presidente instabile non può avere i codici nucleari Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 gennaio 2021) In un messaggio video «The Donald» fa marcia indietro senza citare mai il suo rivale e chiarisce che non andrà all’inaugurazione del suo successore il 20 gennaio. Tra i dem si parla di. La speaker della Camera: un presidente instabile non può avere i codici nucleari

TgLa7 : ??#Covid: Francia chiude confini con Gb - repubblica : Usa: Twitter chiude definitivamente l'acconut di Trump [dalla nostra inviata Anna Lombardi] [aggiornamento delle 02… - Corriere : Twitter chiude in via permanente l’account di Trump - AppleRTweet : RT @GoodMorningIT: #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump | Le Regioni lasciano le scuole chiuse | L’Ue raddoppia le dosi di… - leobellandi : Twitter chiude in via permanente l’account di Trump -