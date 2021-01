Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Bianca Turati batte Yaroslava Shvedova ed accede al secondo turno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda il torneo WTA 500 di Tennis 2021, oggi, giovedì 7 gennaio, si sta completando il primo turno del tabellone principale di singolare femminile. La qualificata azzurra Bianca Turati ha sconfitto la kazaka Yaroslava Shvedova, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno affronterà la russa Veronika Kudermetova. Nel primo set parte bene l’azzurra, che vola sul 4-0 essendo cinica nei punti decisivi: sfrutta due delle quattro opportunità di break conquistate e, soprattutto, è brava a cancellare tutte le sei opportunità concesse all’avversaria. Nel settimo game, invece, alla prima occasione, arriva il nuovo break che ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda il torneo WTA 500 di, oggi, giovedì 7 gennaio, si sta completando il primodel tabellone principale di singolare femminile. La qualificata azzurraha sconfitto la kazaka, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Alaffronterà la russa Veronika Kudermetova. Nel primo set parte bene l’azzurra, che vola sul 4-0 essendo cinica nei punti decisivi: sfrutta due delle quattro opportunità di break conquistate e, soprattutto, è brava a cancellare tutte le sei opportunità concesse all’avversaria. Nel settimo game, invece, alla prima occasione, arriva il nuovo break che ...

