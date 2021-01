Star Wars Battlefront 2 è gratis su Epic Games Store dalla prossima settimana

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasupotrete riscattare2: Celebration Edition come titolo da conservare per sempre. Ovviamente. Questa edizione del gioco contiene la raccolta completa di contenuti di personalizzazione acquisibili tramite acquisti in-game dal lancio fino a oggetti ispirati a The Rise of Skywalker (inclusi). In altre parole, riceverete più di due anni di aggiornamenti gratuiti insieme alla raccolta completa di contenuti personalizzati.2 è un gioco interessante in quanto è stato ampiamente stroncato quando è stato lanciato per la prima volta a causa delle sue microtransazioni aggressive. L'uso delle ...