Serie A, Giudice Sportivo: 5 gli stop, 1 giornata anche a Castrovilli, ammenda e squalifica per Nandez (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha reso note le proprie decisioni dopo la 16esima giornata di campionato di Serie A.squalifica PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED ammenda DI € 5.000,00Nandez ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari) per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione".Per Nandez ammonizione con diffida e ammenda di 5000 euro. Il calciatore salterà quindi anche la gara contro il ...

