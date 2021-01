Sci alpino oggi, Prima prova St. Anton: orario, tv, programma, pettorali di partenza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di gare di Santk Anton, in Austria, della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. L’anno nuovo delle sciatrici, come tradizione, ha preso il via con lo slalom di Zagabria, mentre ora è già tempo del secondo appuntamento della seconda parte di stagione. Dalla Croazia si passa all’Austria, in vista di due prove veloci, e oggi si inizierà con la Prima prova cronometrata, per saggiare le condizioni della pista austriaca. Si comincerà a fare sul serio sabato alle ore 11.45 con la discesa (mentre domani sarà di scena la seconda prova) quindi domenica alle ore 11.30 toccherà al supergigante. Sono in palio 200 punti davvero pesanti in ottica classifica generale, con le azzurre che proveranno a dire la loro. IN TV – La Prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di gare di Santk, in Austria, della Coppa del Mondo di sci2020-2021. L’anno nuovo delle sciatrici, come tradizione, ha preso il via con lo slalom di Zagabria, mentre ora è già tempo del secondo appuntamento della seconda parte di stagione. Dalla Croazia si passa all’Austria, in vista di due prove veloci, esi inizierà con lacronometrata, per saggiare le condizioni della pista austriaca. Si comincerà a fare sul serio sabato alle ore 11.45 con la discesa (mentre domani sarà di scena la seconda) quindi domenica alle ore 11.30 toccherà al supergigante. Sono in palio 200 punti davvero pesanti in ottica classifica generale, con le azzurre che proveranno a dire la loro. IN TV – La...

