Roma: chiuso negozio di abbigliamento e sanzionate 10 persone, non rispettava le norme anti-covid (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un negozio di abbigliamento di via Rattazzi, è stato chiuso dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante per la violazione delle norme anticovid-19. I militari, transitando lungo la strada, hanno sorpreso all'interno dell'attività la presenza contemporanea di 8 persone, in violazione delle disposizioni governative in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Nella circostanza, i Carabinieri hanno sanzionato, per un importo di 280 euro, sia il gestore del negozio, sia la titolare, entrambe cittadine cinesi: i clienti, tutti identificati, a loro volta, verranno sanzionati secondo la normativa prevista. L'esercizio commerciale dovrà tenere le serrande abbassate per 5 giorni.

