Perché Quagliarella ha detto 'no' alla Juventus (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fabio Quagliarella resterà, con ogni probabilità alla Sampdoria di Massimo Ferrero. L'attaccante blucerchiato sembra aver rifiutato l'opzione Juventus. Si è spenta prima del previsto quella che sarebbe potuta essere la telenovela del calciomercato invernale. Fabio Quagliarella ha detto 'no' alla Juventus. Il club bianconero l'ha corteggiato, nelle ultime settimane, provando a strapparlo a Claudio Ranieri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AndreaSpagnol15 : @FasaniAndrea71 Rosso a Pjanic e Juve in serie B perché è interessata a Quagliarella che gioca nella Sampdoria. - ilcirotano : Ecco perché Quagliarella preferisce la Samp alla Juve. Pellè, 6 mesi non bastano... - - orahounbelnick : Quagliarella ci ha rifiutato ahahah è come se la vicina 90enne non ricambiasse più il saluto perché pensa che ci st… - colas : Gli juventini che ieri perculavano #Quagliarella perché vecchio, oggi lo sfottono perché non va a giocare da loro a… - Goalnews9 : C’è chi la vorrà vedere come una scelta di fedeltà, e chi come una scelta di comodo perché 6 mesi di contratto non… -

