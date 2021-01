“Per le donne vittime di violenza aziende ed enti pubblici riservino posti di lavoro” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2020, l’anno del Covid, dietro le porte di alcune abitazioni è stato un lungo periodo di reclusione e di violenza domestica. Anche in Bergamasca. II Centro Antiviolenza dell’Associazione Aiuto Donna sul territorio di Bergamo e provincia è testimone, infatti, di un andamento progressivo ed esponenziale di casi di violenza sulle donne dopo il lockdown di marzo 2020. Nel 2020, 602 donne si sono rivolte alle 5 sedi operative di Bergamo, Dalmine, Seriate, Vigano San Martino e Terno D’isola. In particolare: 302 rete di Bergamo e Dalmine, 170 rete di Seriate e Vigano, 127 rete di Terno d’Isola. Il dato del 2020 conferma il trend del 2019 che registrava circa 600 contatti. Il crollo delle telefonate durante il lockdown è stato allarmante in tutta la nostra provincia: le donne hanno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2020, l’anno del Covid, dietro le porte di alcune abitazioni è stato un lungo periodo di reclusione e didomestica. Anche in Bergamasca. II Centro Antidell’Associazione Aiuto Donna sul territorio di Bergamo e provincia è testimone, infatti, di un andamento progressivo ed esponenziale di casi disulledopo il lockdown di marzo 2020. Nel 2020, 602si sono rivolte alle 5 sedi operative di Bergamo, Dalmine, Seriate, Vigano San Martino e Terno D’isola. In particolare: 302 rete di Bergamo e Dalmine, 170 rete di Seriate e Vigano, 127 rete di Terno d’Isola. Il dato del 2020 conferma il trend del 2019 che registrava circa 600 contatti. Il crollo delle telefonate durante il lockdown è stato allarmante in tutta la nostra provincia: lehanno ...

elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - ilpost : Il test di verginità in Pakistan tradizionalmente si svolge per esaminare le donne che hanno subito stupri, ora la… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - shariffr : RT @LaConsapevolez1: Manifesti d’artista – 1522 Roma per le donne - Auditorium Parco della Musica - ViloAngela : @avocadotoassst @EliaAntonella Io mi baso su quello che vedo. Non vedo in Tommy amore per le donne, vedo amore per… -

Ultime Notizie dalla rete : Per donne SanPa non era una collina per donne L'HuffPost “Uccisa e poi data in pasto ai maiali”, nuove rivelazioni sul caso di Maria Chindamo

Quindi questo Pinnolaro – spiega Cossidente riportando le confidenze ricevute da Emanuele Mancuso – sapendo delle vicende familiari della donna, sarebbe stato lui l’artefice della vicenda per entrare ...

Butta la spazzatura nel contenitore delle deiezioni canine: sanzionata una donna di Fondi

In una città che separa correttamente l’83,93 per cento dei rifiuti, purtroppo, ancora oggi qualcuno cerca di gettare cumuli di immondizia indifferenziata nei contenitori per le deiezioni canine. È ...

Quindi questo Pinnolaro – spiega Cossidente riportando le confidenze ricevute da Emanuele Mancuso – sapendo delle vicende familiari della donna, sarebbe stato lui l’artefice della vicenda per entrare ...In una città che separa correttamente l’83,93 per cento dei rifiuti, purtroppo, ancora oggi qualcuno cerca di gettare cumuli di immondizia indifferenziata nei contenitori per le deiezioni canine. È ...