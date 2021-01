No | “Via Getty” non è il nome di uno dei rivoltosi del Campidoglio

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Accade che, nella bolgia delle comunicazioni e delle immagine condivise, molti giornalisti comunichino quello che sanno tramite Twitter e condividano il proprio materiale. Per informare rapidamente e in maniera efficace su Twitter spesso si utilizzano abbreviazioni e questa è una di quelle del mestiere: “Via” vuole semplicemente dire che la fonte dell’immagine postata è, appunto,Images. Come dire Via Ansa o Via Italy Photo Press, per intenderci. LEGGI ANCHE >>> Quel «murder the media» comparso all’interno della dice lunga Il chiarimento del giornalista che ha dato via al ViaTo be clear, “via” is not a person. It just means that this photo comes viaImages. https://t.co/SZY4yQ0AlI — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 7, 2021 La ...