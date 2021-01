Nel Lazio sono 77.293 gli attualmente positivi, di cui 310 in terapia intensiva (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – sono 77.923 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 74.731 sono in isolamento domiciliare, 2.882 sono ricoverati non in terapia intensiva, 310 sono ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), 4.015 sono deceduti e 92.821 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma –77.923 i casial Covid-19 nel. Di questi, 74.731in isolamento domiciliare, 2.882ricoverati non in, 310ricoverati in(+4 rispetto a ieri), 4.015deceduti e 92.821guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

RegioneLazio : #Vaccino anti #covid19 — nel Lazio superato il 70% delle somministrazioni di dosi disponibili. - nzingaretti : Nel Lazio parte anche #ScuolaSicura - tampone rapido gratis e senza prescrizione medica per gli studenti dai 14 ai… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo superato la quota dei 20 mila vaccini anti Covid somministrati, un traguardo importante a livello… - PastoreFrance : RT @mgmaglie: Una storia allucinante a Roma, nel Lazio, Zingarettiland. Me l'hanno raccontata, io la racconto a voi su La Verità. Con noti… - lazio902000 : @frapietrella @Gazzetta_it @frapietrella La Lazio lo sta prendendo? nel caso in cui Lulic non ce la fa. 20 mln,obbligo riscatto? -