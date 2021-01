Mugnano | colpita da un proiettile a Capodanno I familiari | “Chi ha visto si faccia avanti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Napoli (Na) – Durante i festeggiamenti di, Teresa Ruta, una donna di 52 anni, è statada unvagante indi Napoli. La notizia era stata inizialmente smentita, parlando di una scheggia che le si era conficcata tra il naso e la fronte, ma oggi viene confermata l’ipotesi del. Il fatto è stato raccontato dal cugino Biagio che ha lanciato un appello: “Teresa vive a Roma ed era venuta qui per festeggiare ilcon sua mamma ed ha rischiato di andare incontro alla morte per colpa di qualche bastardo che ha pensato bene di sparare dei colpi pistola per festeggiare. Teresa stava portando fuori la spazzatura ma appena ha aperto la porta di casa aveva deciso di appoggiare momentaneamente ...