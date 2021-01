Lupin sbarca su Netflix | omaggio a Fujiko e al suo stile supersexy

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tenetevi forti perché il furfante più amato sta per tornare. E se non ci sono dubbi che il personaggio uscito dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905 sia davvero un mito, è vero anche che la sua fama sia in gran parte dovuta al manga del 1967 disegnato dall’artista giapponese Monkey Punch. Così, svariati anime, trasposizioni televisive e cinematografiche dopo, Arsenio Lupin è impresso nella memoria collettiva come il fuorilegge in giacca e cravatta capace di mettere a segno furti impossibili con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Jigen e Goemon, senza dimenticare la bella Fujiko (Margot, in alcuni episodi della versione italiana del cartoon). Era solo questione di tempo, quindi, prima che il gigante dello streaming decidesse di creare la propria versione del ladro gentiluomo. https://www.youtube.com/watch?v=3Zs5ya7zf4w