Lombardia | giunta stanzia 8 mln per impianti fotovoltaici in case Aler

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato un contributo di 8 milioni, a fondo perduto, alle cinque aziende lombarde per l'edilizia residenziale (Aler), con l'obiettivo di installare nuovi impianti fotovoltaici. La delibera è stata approvata con il concerto con gli assessori alle politiche sociali abitative e disabilità, Stefano Bolognini, e agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori. Tra il 2021 e il 2022 saranno installati impianti fotovoltaici di potenza totale minima di 4 megawatt (4000 kilowatt) sulle coperture degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici e riqualificati energeticamente, se necessario, i tetti.

