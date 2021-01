Lombardia: giunta stanzia 8 mln per impianti fotovoltaici in case Aler (2) (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) - La produzione di energia ottenuta da questi pannelli fotovoltaici potrà essere utilizzata nell'immobile a copertura dei consumi delle utenze comuni e, in presenza di un esubero di produzione, anche a copertura dei fabbisogni degli inquilini. "I fondi e la potenza minima degli impianti da installare - aggiunge l'assessore Massimo Sertori - sono assegnati alle Aler in proporzione al patrimonio edilizio residenziale posseduto, sulla base dei dati dell'Anagrafe regionale". Le cinque aziende per l'edilizia residenziale, possiedono infatti circa il 60% degli alloggi lombardi destinati a Servizi abitativi pubblici. Nel dettaglio come sono stati destinati i finanziamenti: Milano, 4 milioni euro. Brescia, Cremona e Mantova 1,28 milioni euro. Varese, Monza e Como 1,28 milioni di euro. Bergamo, Lecco e Sondrio 800.000 euro. Pavia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Adnkronos) - La produzione di energia ottenuta da questi pannellipotrà essere utilizzata nell'immobile a copertura dei consumi delle utenze comuni e, in presenza di un esubero di produzione, anche a copertura dei fabbisogni degli inquilini. "I fondi e la potenza minima deglida installare - aggiunge l'assessore Massimo Sertori - sono assegnati allein proporzione al patrimonio edilizio residenziale posseduto, sulla base dei dati dell'Anagrafe regionale". Le cinque aziende per l'edilizia residenziale, possiedono infatti circa il 60% degli alloggi lombardi destinati a Servizi abitativi pubblici. Nel dettaglio come sono stati destinati i finanziamenti: Milano, 4 milioni euro. Brescia, Cremona e Mantova 1,28 milioni euro. Varese, Monza e Como 1,28 milioni di euro. Bergamo, Lecco e Sondrio 800.000 euro. Pavia e ...

fattoquotidiano : Lombardia, dopo i ritardi nelle vaccinazioni Covid anche il centrodestra contro Gallera: “Presto fuori dalla giunta” - volpe_peppe : RT @CassioMagistris: Fossi gallera chiederei soldi in cambio del silenzio sui casini fatti in lombardia dal governo con fontana! #LaRaggiNu… - TV7Benevento : Lombardia: giunta stanzia 8 mln per impianti fotovoltaici in case Aler (2)... - TV7Benevento : Lombardia: giunta stanzia 8 mln per impianti fotovoltaici in case Aler... - infoitinterno : Rimpasto di giunta in Lombardia, chi entra e chi esce: la girandola del totonomi -