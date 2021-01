La delusione di Pogba dopo l’eliminazione | “Non è la prima volta che succede”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) AL termine della partita valida per le semifinali di Carabao Cup, o EFL Cup, che ha visto il Manchester City di Guardiola vincere 2-0 il derby contro lo United di Solskjaer, il centrocampista francese dei Red Devils Paulha così commentato la prestazione della squadra: “Siamo delusi perché non è lache capita in casa contro il City. La partita poteva prendere entrambe le direzioni, staabbiamo perso. Ed è molto fastidioso perché dietro tutto ciò c’è un trofeo. Dobbiamo fare di meglio di sicuro”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

gipsylenu : Mi sono rotta il cazzo di queste notizie ora silenzio la parola Pogba perché la prima delusione d’amore del 2021 no… -

Ultime Notizie dalla rete : delusione Pogba

TUTTO mercato WEB

Ancelotti inizia male il nuovo anno perdendo 1-0 in casa. Il Manchester batte 2-1 l'Aston Villa ed è primo con i Reds, che hanno però una partita in meno ...Dopo anni di delusioni, i Diavoli rossi sembrano poter essere in grado di lottare seriamente per il titolo inglese.