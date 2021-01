Giuseppe Turani è morto Il giornalista aveva 79 anni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) È, detto Peppino, editorialista economico per L’Espresso, Repubblica, Il Corriere della Sera, Capital e tante importanti testate doveraccontato l’economia come pochi altri. È stato autore con Eugenio Scalfari di un libro che ha fatto epoca come Razza Padrona. Era nato a Voghera il 29 aprile del 1941, èall’ospedale di Broni dove appunto era stato ricoverato per un malore che lo ha colpito ieri nella sua abitazione.