GF Vip, parla Natalia Paragoni dopo la diffida: “Le risposte sono per una sola persona” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Natalia Paragoni sui social fa sentire la sua voce e parla della diffida al Grande Fratello Vip 5: “Le mie risposte dirette ad una sola persona“, ecco che cosa ha scritto su Instagram. Natalia Paragoni rompe il silenzio e parla della sua diffida nei confronti del Grande Fratello Vip 5. Così la bella compagna di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021)sui social fa sentire la sua voce edellaal Grande Fratello Vip 5: “Le miedirette ad una“, ecco che cosa ha scritto su Instagram.rompe il silenzio edella suanei confronti del Grande Fratello Vip 5. Così la bella compagna di L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : GF Vip, ora parla Ariadna Romero: “La Gregoraci?”. Sulla Salemi invece… - cestlaviemacher : Vedremo mai questa clip con la Salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - MartyConLaY : Vedremo mai questa clip con la salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - cutiepiesnvpe : @EmanueleGarbero la cosa per cui mi dispiace di più è che se si parla di GF VIP lei è forse l'unica degna di questo… - infoitcultura : Sonia Lorenzini parla della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP ma non solo: situazione pesante -