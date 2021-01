Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Cremonese ha deciso di separarsi da Pierpaolo Bisoli. Il club grigiorosso ha annunciato l’esonero del tecnico romagnolo che, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, non è riuscito a ripetersi in questa stagione sorofondando al quintultimo posto con tre sconfitte consecutive prima della sosta(Monza, Reggiana e Chievo). Al suo posto subentra Fabio Pecchia che sabato dirigerà il primo allenamento. Il comunicato della Cremonese “U.S. Cremonese comunica che Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi”. “La Cremonese comunica di aver affidato la Prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha deciso di separarsi da Pierpaolo Bisoli. Il club grigiorosso ha annunciato l’esonero del tecnico romagnolo che, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno, non è riuscito a ripetersi in questa stagione sorofondando al quintultimo posto con tre sconfitte consecutive primasosta(Monza, Reggiana e Chievo). Al suo posto subentrache sabato dirigerà il primo allenamento. Il comunicato“U.S.comunica che Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico diprima squadra. Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi”. “Lacomunica di aver affidato la Prima ...

