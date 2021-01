F1, Briatore a Brivio: 'L'inesperienza non è un problema, ti auguro di incere quanto me' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un altro italiano al comando in Renault. Davide Brivio arriva nella terza era del team francese in Formula 1. Che gli ultimi due titoli, nel 2005 e nel 2006, li ha conquistati sotto la guida di Flavio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un altro italiano al comando in Renault. Davidearriva nella terza era del team francese in Formula 1. Che gli ultimi due titoli, nel 2005 e nel 2006, li ha conquistati sotto la guida di Flavio ...

