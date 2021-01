DAYDREAMER le ali del sogno da stasera in prima serata su Canale 5 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo un’estate all’insegna del grande successo, che peraltro ha definitivamente imposto l’attore Can Yaman all’attenzione del pubblico e dei media, in autunno la soap DAYDREAMER ha trovato posto nel weekend, cosa che – a dirla tutta – non è mai stata accettata del tutto dai sempre più numerosi fan. Adesso Canale 5 pare aver trovato una soluzione più adatta, posizionando “Le ali del sogno” nel prime time del giovedì. E così, proprio da stasera (7 gennaio), le dolci trame di Can e Sanem ci faranno compagnia tutti i giovedì sera grazie a una maxipuntata settimanale che ci accompagnerà fino a mezzanotte inoltrata. Nell’immediato, la fiction turca si troverà contro una produzione italiana molto popolare: parliamo di Che Dio ci aiuti, che proprio stasera torna su Rai 1 con la sua sesta stagione. Chi vincerà ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo un’estate all’insegna del grande successo, che peraltro ha definitivamente imposto l’attore Can Yaman all’attenzione del pubblico e dei media, in autunno la soapha trovato posto nel weekend, cosa che – a dirla tutta – non è mai stata accettata del tutto dai sempre più numerosi fan. Adesso5 pare aver trovato una soluzione più adatta, posizionando “Le ali del” nel prime time del giovedì. E così, proprio da(7 gennaio), le dolci trame di Can e Sanem ci faranno compagnia tutti i giovedì sera grazie a una maxipuntata settimanale che ci accompagnerà fino a mezzanotte inoltrata. Nell’immediato, la fiction turca si troverà contro una produzione italiana molto popolare: parliamo di Che Dio ci aiuti, che propriotorna su Rai 1 con la sua sesta stagione. Chi vincerà ...

