Covid, Antonella Viola: Ecco quando torneremo alla normalità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La virologa Antonella Viola, da mesi impegnata a portare avanti una comunicazione chiara e pulita sui social network in merito alla pandemia di coronavirus, ha risposto a una lettera di un utente in cui le viene chiesto quando sarà possibile tornare alla “normalità”. Covid, torneremo alla “normalità pre-Covid”? E quando? Nella lettera condivisa su Facebook da Antonella Viola, l’utente esprime le sue perplessità in merito alle affermazioni di media e di alcuni esperti che sembrano suggerire che “non ci sarà alcun ritorno alla normalità, mai, neanche allorché avremo vaccini e cure, se per ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 7 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La virologa, da mesi impegnata a portare avanti una comunicazione chiara e pulita sui social network in meritopandemia di coronavirus, ha risposto a una lettera di un utente in cui le viene chiestosarà possibile tornare”.pre-”? E? Nella lettera condivisa su Facebook da, l’utente esprime le sue perplessità in merito alle affermazioni di media e di alcuni esperti che sembrano suggerire che “non ci sarà alcun ritorno, mai, neanche allorché avremo vaccini e cure, se per ...

La virologa Antonella Viola, da mesi impegnata a portare avanti una comunicazione chiara e pulita sui social network in merito alla pandemia di ...

