Cos’è il 25esimo emendamento per rimuovere Trump

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli scontri innescati al Congresso di Washington dai sostenitori di Donald, dopo un comizio in cui il presidente si rifiutava di riconoscere la vittoria di Joe Biden alle elezioni, hanno aperto un nuovo scenario che sta prendendo piede sempre di più in queste ore: quello della rimozione del presidente in carica tramite il ricorso aldella Costituzione americana. Ma a cosa fa riferimento questo? In quali casi è possibile farvi ricorso? Ancora due settimane all’insediamento di Biden Donaldresterà presidente fino all’insediamento del presidente eletto Joe Biden alla Casa Bianca, previsto per il prossimo 20 gennaio, ma nello scenario attuale il timore è chepossa alimentare lo scoppio di nuove tensioni nelle prossime due settimane. Per ...